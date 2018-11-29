Инвалидов на колясках с двигателями приравняли в России к пешеходам

В России инвалидов на колясках с двигателями приравняли к пешеходам. Соответствующая информация в четверг, 29 ноября, была опубликована на официальном сайте правительства Российской Федерации.

В правила были внесены изменения, которые уточняют понятие "пешеход". В документе подчеркивается, что теперь к пешеходам относятся и граждане, передвигающиеся на инвалидных колясках, которые приводятся в движение двигателем, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее у людей, которые перемещались по улицам на колясках с двигателями, был неопределенный статус. Этот вопрос было решено пересмотреть.