Первые зимние морозы замечены в Москве

Минувшей ночью в Москве были замечены первые зимние морозы. Согласно последней информации синоптиков, температура воздуха в некоторых районах столицы и области достигла показателя минус 10 градусов по Цельсию.

Отмечается, что до минус 11,3 градуса было зафиксировано на западе и юге Москвы, а в Тушино столбики термометров и вовсе показывали до минус 12,2 градуса, передает портал "Метеоновости". Более того, автоматическая станция на Рублевском шоссе продемонстрировала минус 14 градусов.

Что касается самого "теплого" района столицы, то им оказался центр с показателем минус 9,2 градуса. А вот по области мороз ночью усиливался до минус 15 градусов. Не исключено, что такая температура сохранится в Москве до начала декабря.