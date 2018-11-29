Бывший замглавы ФМС назвал сумму поборов с нелегальных мигрантов в России

Поборы с нелегальных мигрантов в Российской Федерации ежегодно составляют более 500 млрд рублей. Такие данные называют специалисты, говорится в материале, появившемся на страницах отечественной прессы.

«Независимая газета» пишет, что дешевая рабочая сила из Средней Азии могла бы стать благом для РФ, но в настоящее время она приносит основную прибыль коррупционерам и недобросовестным предпринимателям. Согласно оценке Вячеслава Поставнина, бывшего замглавы прекратившей свое существование Федеральной миграционной службы, приезжие являются источником огромных теневых доходов. В этой сфере каждый год вращается до 10 млрд долларов, полагает Поставнин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на юго-западе Москвы задержали трех мигрантов с поддельными купюрами евро.