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Человека застрахуют от роботов
29 ноября 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Роботы и системы искусственного интеллекта в ближайшее время законодательно приравняют к источникам повышенной опасности. Их владельцы будут в обязательном порядке страховать риски, которые могут нанести умные машины человеку и окружающему миру.
Разработкой предложений и рекомендаций по унификации российского законодательства в отношении роботов и интеллектуальных систем занимается рабочая группа программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Изучив зарубежный опыт специалисты рекомендуют прежде всего закрепить юридические аспекты использования роботов и технические требования к ним. Всё это должно быть проведено законодательно, с чёткими формулировками.
Соответственно, определив меру ответственности разработчиков и владельцев роботов, будет обеспечено страховое покрытие в случае причинения роботами вреда человеку или окружающему миру. К примеру, беспилотные автомобили, которые в 2019 году в плане эксперимента выедут на дороги Москвы и Казани, будут в обязательно порядке застрахованы в виде депонента у нотариусов на 10 млн рублей.
Специалисты также настаивают на установлении возрастных ограничений на использование роботов, к примеру, определить, в каком возрасте можно разрешать детям запускать дроны. Также некоторые виды техники следует подвергать принудительной регистрации, как автомобили в ГАИ. Поскольку некоторые роботы обрабатывают большой поток информации, следует также подумать о защите персональных данных.
Возможно, с более широким применением робототехники в жизни некоторые предложения отпадут сами по себе, а другие добавятся. Ждать осталось совсем недолго.
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