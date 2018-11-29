Человека застрахуют от роботов

Роботы и системы искусственного интеллекта в ближайшее время законодательно приравняют к источникам повышенной опасности. Их владельцы будут в обязательном порядке страховать риски, которые могут нанести умные машины человеку и окружающему миру.



Разработкой предложений и рекомендаций по унификации российского законодательства в отношении роботов и интеллектуальных систем занимается рабочая группа программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Изучив зарубежный опыт специалисты рекомендуют прежде всего закрепить юридические аспекты использования роботов и технические требования к ним. Всё это должно быть проведено законодательно, с чёткими формулировками.



Соответственно, определив меру ответственности разработчиков и владельцев роботов, будет обеспечено страховое покрытие в случае причинения роботами вреда человеку или окружающему миру. К примеру, беспилотные автомобили, которые в 2019 году в плане эксперимента выедут на дороги Москвы и Казани, будут в обязательно порядке застрахованы в виде депонента у нотариусов на 10 млн рублей.



Специалисты также настаивают на установлении возрастных ограничений на использование роботов, к примеру, определить, в каком возрасте можно разрешать детям запускать дроны. Также некоторые виды техники следует подвергать принудительной регистрации, как автомобили в ГАИ. Поскольку некоторые роботы обрабатывают большой поток информации, следует также подумать о защите персональных данных.



Возможно, с более широким применением робототехники в жизни некоторые предложения отпадут сами по себе, а другие добавятся. Ждать осталось совсем недолго.



