Модная писательница высказалась о женской самодостаточности

Модная российская писательница Юлия Басова некоторое время назад удалилась из светской тусовки Москвы. Недавно она рассказала, почему теперь живет уединенно в небольшом испанском городке.

Писательница Юлия Басова исчезла из московской светской тусовки и покинула Россию, не создавая никакой шумихи вокруг своей персоны. Уже в Испании она написала новую книгу – о деловой леди с железным характером, которая в определенный момент вдруг осознает, что не такая уж она самодостаточная, как ей казалось. Юлия рассказала в интервью, почему покинула Родину и что думает о женской самодостаточности.

«Героиня моей новой книги – моя полная противоположность. Мне и в голову не пришло бы ставить себя выше своего мужчины или думать, что я смогу справиться со всем в одиночку. Я существо творческое, перманентно нуждающееся в понимании и поддержке близких, семьи. Финансовая сторона у меня не всегда в приоритете: пока я месяцами зависаю за компьютером, подбирая нужные слова, кто-то должен кормить семью», - призналась Юлия.

Писательница также посетовала на то, что в ее любимой Москве очень загрязненный воздух. Именно по этой причине она и уехала в Испанию: «Хочется спокойно жить, зная, что на твоей любимой улице не затянется на века ненавистная стройка, а дети будут знать о шестичасовых пробках на МКАДе лишь понаслышке». Полный текст интервью с Юлией Басовой читайте в «Спид-инфо».