Собянин рассказал о трансформации Москвы в город для людей

Сергей Собянин рассказал о превращении Москвы в город для людей. Этой теме было посвящено выступление столичного мэра на V бизнес-форуме «Трансформация» в спорткомплексе «Олимпийский».

Собянин поведал, что раньше Москва являлась городом для заводов и машин, теперь это город для людей. Данной цели удалось добиться благодаря большой работе, которая порой вызывала критику. Необходимо было убрать рекламные растяжки, воздушные провода, ликвидировать самострои, организовать парковочное пространство.

«Теперь мы считаем, что город выглядит европейским. Убрать все, что не нужно, привести в порядок было похоже на войну, но через это все пришлось пройти. Сегодня есть где жить, гулять, проводить праздники. Это ваш город, город ваших детей и внуков, пространство, которое принадлежит вам», - заявил мэр.

Собянин рассказал и об изменениях в сфере транспортной инфраструктуры - появлении Московского центрального кольца, строительстве новых линий и станций метро, разработке проекта «Московские центральные диаметры» - нового наземного метро.

«Для автомобилистов мы каждый год строим больше ста километров сложнейших дорог. В ближайшие годы стоит задача построить четыре хордовых сообщения - северо-западное, которое практически уже построено, северо-восточное, юго-восточное, Южную рокаду, которые дадут возможность автомобилистам проезжать через город, минуя его загруженную центральную часть. Это проект не миф, он полным ходом реализуется в Москве», - подчеркнул Сергей Собянин.

В заключение градоначальник отметил, что, согласно социологическим опросам, 60% москвичей хотели бы оставаться и жить в российской столице. В настоящее время ее опережает только Лондон с показателем 62%.

«Трансформация» — крупнейший в мире форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Его главная цель — сделать Москву экономическим центром мира.