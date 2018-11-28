Две бухты крымского побережья передадут в ведомство ФСБ. Акватории будут переданы частично в обособленное водопользование, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующее распоряжение российского правительства уже опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Согласно документу, Тихая бухта близ Коктебеля и Инкерманская бухта под Севастополем перейдет под патронаж погрнауправления ФСБ по республике на 20 лет.

Оговаривается, что акватории будут предоставлены пограничникам частично дабы обеспечить оборону и общую безопасность государства, гласит текст распоряжения.