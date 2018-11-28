Почему выносливые люди не боятся старости?

Всем известно о том, что спорт способствует продлению жизни, а также укреплению здоровья. Видов спорта много, поэтому бывает сложно определиться с самым эффективным вариантом тренировок.

О новом способе продления жизни написали специалисты из Лейпцигского университета. В исследовании участвовали 226 молодых людей. Раньше никто из них особо физической активностью не увлекался, пишет интернет-журнал Мои года с ссылкой на EurekAlert!

Всех участников разделили на группы с разными видами тренировок. Первая группа полгода занималась упражнениями для развития выносливости. Вторая сконцентрировалась на интенсивных тренировках.