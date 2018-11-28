Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией

Керченского стрелка похоронили под чужой фамилией. Тело Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском технологическом колледже, кремировали. Похороны прошли еще в середине ноября.

Телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах передал, что средства на похороны собирали сочувствующие матери Рослякова.

По данным канала, после стрельбы в колледже Галина Рослякова на месяц попала в больницу. После выписки она вернулась на работу, но переехала в другую квартиру.

Напомним, в результате стрельбы Владислава Рослякова в Керченском техникуме погиб 21 человек - студенты и преподаватели. Более 70 человек были ранены.