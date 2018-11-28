В Краснодарском крае два автомобильных моста оказались под водой

На Кубани два автомобильных моста оказались под водой, как сообщает региональное управление МЧС.

Все произошло из-за сильных дождей со снегом, пишет ОТР. Таким образом, поднялась вода в реке Шебш. Под одним из мостов образовался грязевой затор.

Катер «Скорпион», который пропал на Байкале в ночь на 26 ноября, вышел в сторону Ольхона из Порта Байкал. Судно должно было вернуться обратно по тому же маршруту, сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.