ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе

В Федеральной Службе Безопасности РФ подозревают, что волна сообщений о минировании ТЦ в Москве может быть связана с обострением отношений с Украиной в свете событий в Керченском проливе. Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки о заложенных взрывных устройствах могут быть обусловлены недовольством иностранных граждан из-за задержания украинских моряков при недавнем нарушении государственной границы РФ.

Силовики придерживаются основной версии, что, как ранее сообщали АН, звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины. Всплеск атак связывают с ростом напряженности, передает РБК.