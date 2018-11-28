//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе

28 ноября 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе
фотобанк АН

В Федеральной Службе Безопасности РФ подозревают, что волна сообщений о минировании ТЦ в Москве может быть связана с обострением отношений с Украиной в свете событий в Керченском проливе. 

Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки о заложенных взрывных устройствах могут быть обусловлены недовольством иностранных граждан из-за задержания украинских моряков при недавнем нарушении государственной границы РФ.

Силовики придерживаются основной версии, что, как ранее сообщали АН, звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины. Всплеск атак связывают с ростом напряженности, передает РБК.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//Общество

Жизнь маршала Малиновского, полная приключений

Жизнь маршала Малиновского, полная приключений

В октябре 1957 года маршал Жуков был освобождён от должности министра обороны. В разговоре с Хрущёвым он спросил: "Кого назначаете вместо меня?" "Малиновского", – ответил Хрущёв. "Я бы предложил Конева", – сказал Жуков. Ивана Конева он считал талантливым полководцем и умелым руководителем.

//Политика

Путин рассказал, что станет с Россией после его ухода из политики

Путин рассказал, что станет с Россией после его ухода из политики

Президента Российской Федерации Владимира Путина на проходящем в Москве инвестиционном форуме спросили, как будет выглядеть страна после того, как срок его президентских полномочий истечет.

//В мире

Порошенко в декабре планирует возобновить войну в Донбассе

Порошенко в декабре планирует возобновить войну в Донбассе

Шумом от частичного введения на Украине военного положения украинские власти хотели прикрыть масштабные военные перемещения к юго-восточной границе страны и подготовку к зимним военным действиям.

//В мире

Названа опасность военного положения на Украине для сражающегося с ВСУ Донбасса

Названа опасность военного положения на Украине для сражающегося с ВСУ Донбасса

Введение военного положения на Украине увеличило опасность обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Такое мнение в разговоре со СМИ озвучил Родион Мирошник, представитель непризнанной ЛНР.

//В мире

МИД Финляндии заявил об отсутствии территориальных претензий к России

МИД Финляндии заявил об отсутствии территориальных претензий к России

Финляндия не имеет и не будет предъявлять территориальных претензий ни к России, ни к любой другой стране мира, заявило министерство иностранных дел страны, комментируя скандальный пост в сети.

//Новости МирТесен



//В мире

В Госдуме заявили, что Порошенко запугивает украинцев словами о войне с РФ

В Госдуме заявили, что Порошенко запугивает украинцев словами о войне с РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в среду, 28 ноября, заявил, что украинский лидер Петр Порошенко запугивает население своей страны словами о войне с Российской Федерацией.

//В мире

Соловьев: «Хватит уже общаться с Порошенко, давайте решать проблему Донбасса»

Соловьев: «Хватит уже общаться с Порошенко, давайте решать проблему Донбасса»

Журналист полагает, что Москва должна обеспечить ДНР и ЛНР мирную жизнь. Кроме того, России, по словам Владимира Соловьева, нужно «задавить преступность», которая является одной из основных проблем Донбасса.

//Здоровье

Перечислены пять сигналов человеческого организма о скором инфаркте

Перечислены пять сигналов человеческого организма о скором инфаркте

Названы пять сигналов человеческого организма о том, что скоро наступит инфаркт миокарда. Соответствующие данные содержатся в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

//Наука

Китайский генетик ожидает рождения третьего генно-модифицированного ребенка

Китайский генетик ожидает рождения третьего генно-модифицированного ребенка

Ученый из Южного университета науки и технологии Китая, недавно рассказавший о появлении на свет двух близнецов с отредактированным геномом, объявил о возможной второй беременности.

//Шоу-бизнес

Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин

Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова назвала самую большую проблему всех женщин. Анфиса Чехова - всегда была симпатичной девушкой, а с каждым днем она становится стройнее и еще привлекательнее.

//Общество

Николай Бурляев. В поисках «царства свободы и истины»

Николай Бурляев. В поисках «царства свободы и истины»

Народный артист России Николай Бурляев – и человек, и актер удивительный. Николай Петрович - сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства Россия–Беларусь и 1-й зампредседателя Общественного совета при Минультуры РФ. Недавно он стал профессором Петербургской киноакадемии.

//Новости партнеров

//Общество

Дурак не проспится

Дурак не проспится

Мы продолжаем разговор о новой книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Культура

Жизнь печальная, сексуальная

Жизнь печальная, сексуальная

С 28 ноября по 2 декабря в Москве пройдёт книжная ярмарка Non/fiction. Вряд ли на ней затеряется оригинальный сборник художественных произведений, составленный Дм. Быковым, – «Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е годы». И не только потому, что наряду с именитыми авторами есть и подзабытые, но увлекательные авторы

//Общество

ММК завершил масштабный водоохранный проект

ММК завершил масштабный водоохранный проект

ММК завершил реализацию масштабного экологического проекта, благодаря которому удалось практически полностью исключить сбросы сточных вод в местное водохранилище. Инвестиции в проект составили 645 млн рублей. За 10 лет компания вложила в защиту водных объектов порядка 7 млрд рублей.

//Общество

Камлания в козлином домике

Камлания в козлином домике

Актриса ЯН ГЭ родилась в Пекине, в Тулу приехала по программе обмена студентов – учиться на переводчицу. Окончила ВГИК, была принята Кириллом Серебренниковым в «Гоголь-центр». Казалось бы, ролей для актрисы с азиатской внешностью по пальцам пересчитать, но именно это сыграло на руку.

//Общество

Детский сад по сравнению с настоящим

Детский сад по сравнению с настоящим

Михаил Тарабукин окончил Щукинское театральное училище. На данный момент у 37-летнего актёра около ста ролей в кино. Широкую известность принесли ему сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон», но зрители знают Михаила и по другим работам: «Бандитский Петербург», «Солдаты», «Десантура», «Морские дьволы»

//Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук написала о любви к известному режиссеру?

Светлана Бондарчук написала о любви к известному режиссеру?

Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграм фотографию с театральным режиссером Константином Богомоловым. "Я люблю его до слез", - подписала снимок светская львица.

//Общество

Concord Orchestra: магия настоящего рока

Concord Orchestra: магия настоящего рока

Первый в мире танцующий симфонический оркестр в осеннем гастрольном туре представит уникальное мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».Хитам Томаса Андерса подпевал весь стадион. Музыканты CONCORD ORCHESTRA вовлекут зрителей в мир магии, любви и подлинной страсти.

//Общество

ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе

ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе

В Федеральной Службе Безопасности РФ подозревают, что волна сообщений о минировании ТЦ в Москве может быть связана с обострением отношений с Украиной в свете событий в Керченском проливе.

//Новости СМИ2

//Общество

Нас объединяет любовь

Нас объединяет любовь

«Дискотека 80-х» от «Авторадио» вновь собрала аншлаг в «Олимпийском». Видеотрансляцию музыкального фестиваля в Интернете посмотрели почти 2 млн. зрителей со всего мира. «You are my heart, You are my soul», «Белая ночь», «Only You», и многие другие песни того времени будоражат воображение

//Город М

Путь к солнцу

Путь к солнцу

Тибетская медицина становится всё более популярной. И многие люди всё чаще прибегают к её услугам. Автор этих строк, после того как его возраст перевалил за «полтинник» тоже имеет проблемы со здоровьем. Тот же артроз, пусть пока и на начальной стадии в виде подагры, но присутствует.

//Авто

ГИБДД может изменить экзамен на получение водительских прав

ГИБДД может изменить экзамен на получение водительских прав

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) внесла в ГИБДД предложение оставить при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения три из шести упражнений. Об этом пишут "Известия".

//Город М

Бюджет-2019. Направленность – социальная

Бюджет-2019. Направленность – социальная

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете города на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. Самый главный момент – бюджет сохранит социальную направленность. Половину всех средств будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта

//Общество

«Спрут» нашего времени – 3

«Спрут» нашего времени – 3

«АН» (№38 и 42) в своём расследовании подробно описали типичную схему «рейдерства» исполинского масштаба (дело ЗАО «Стальинвест» С. Масленникова), в которой настоящий спрут – госбанков и коррумпированных правоохранительных органов «отжимает» у предпринимателей их собственность

//Происшествия

На Кубани из-за ливней подтопило два моста и несколько домов

На Кубани из-за ливней подтопило два моста и несколько домов

В Северском районе Краснодарского края из-за дождей подтопило два моста. В селе Архипо-Осиповка из берегов вышла река Вулан, подтопленными оказались более 50 дворов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

//Общество

Спички Польше не игрушка

Спички Польше не игрушка

У поляков есть поразительное качество – выбирать себе такое руководство, которое делает всё якобы на благо Польши, а выходит – исключительно во вред. Например, попытка Варшавы разместить на территории страны сразу две или хотя бы одну бронетанковую дивизию США. История получила продолжение

//Общество

Наш «Диверсант» не пускают в войска

Наш «Диверсант» не пускают в войска

В. Путин, выступая перед высшим командным составом ВС и представителями ОПК, говорил о новейшем российском оружии: ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии. На подходе – перспективные авиационные комплексы дальней авиации.

//Экономика

Они были просто пилотами

Они были просто пилотами

В Самарской области продолжают возбуждать судебные дела против экипажей воздушных судов ведомственной авиации, летавших по заданиям руководства на ближайшие к взорвавшемуся 4-му энергоблоку Чернобыльской АЭС аэродромы. Спустя 32 года после катастрофы их выставили мошенниками

//Политика

В Кремле назвали точную дату встречи Путина и Трампа на G20

В Кремле назвали точную дату встречи Путина и Трампа на G20

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам точную дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе в ходе проведения саммита G20.

//Общество

Самолётостроительная магия

Самолётостроительная магия

Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина в этом году отмечал 85-летие. Чем и как живёт знаменитая фирма, с «Аргументами недели» поделился Главный конструктор ПАО «Ил» Николай ТАЛИКОВ.Главный конструктор Николай Таликов на выкатке из цеха первого Ил-112В 27 ноября 2018 года. Свершилось!

//В мире

МИД Украины направил России ноту с требованием освободить моряков

МИД Украины направил России ноту с требованием освободить моряков

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием освободить 24 военных украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе.

//Шоу-бизнес

Почему мошенники мешают Шуре стать отцом?

Почему мошенники мешают Шуре стать отцом?

Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, стал жертвой мошенников. Его квартиру пытались вскрыть. В данный момент он нанял охрану.

//Общество

Когда взгляд обращён в вечность

Когда взгляд обращён в вечность

В ней течёт кровь древнего самурайского рода. Поэтому она так стойко преодолевает удары судьбы. Ирина ХАКАМАДА – личность непростая. С характером, со своей философией, с огромным и успешным опытом в различных профессиональных сферах. Политический лидер, писатель, педагог, бизнес-тренер

//Экономика

Рацион российского неравенства

Рацион российского неравенства

Неадекватность чиновников не устаёт удивлять, в октябре 2018 г. в Экспертном совете при правительстве додумались ввести налог на колбасу из расчёта 160 руб. на килограмм. Затею оправдывает необходимость перевести народ на здоровое питание. Экспертный совет – организация вполне влиятельная.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает

Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает

Беременная актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она живет после отъезда за границу. Порошина отпубликовала в Инстаграм фото дома с бассейном на улице и пальмами.

//Происшествия

В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остаются люди

В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остаются люди

В Якутии на шахте "Денисовская" произошло обрушение горной породы. В настоящее время под завалами находится один человек. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

//Политика

Макрон: за год от «короля-солнце» до «кондома»

Макрон: за год от «короля-солнце» до «кондома»

Эксперты обратили внимание, что западные СМИ вяло провели раунд информационной войны с Москвой, поводом для которого стала провокация Украины в Керченском проливе. Газеты и телеканалы США, Великобритании, Франции и Германии осудили «российскую агрессию», но сделали это без огонька.

//Общество

Хотят ли русские войны с Украиной

Хотят ли русские войны с Украиной

Последние несколько дней весь мир пересматривал кадры пируэтов «Москитной флотилии» ВМС Украины, которую наши пограничники не пустили из Одессы в Мариуполь. Кто не знает, Мариуполь – это город-порт в Азовском море, которое стало внутренним морем России после возвращения Крыма Родине-матери. Катерам, имеющим название «Волчья стая», не дали пройти под Крымским мостом. 

//Политика

Колбасные интриги

Колбасные интриги

Некий «Экспертный совет при правительстве» выступил с инициативой ввести акциз на продукты переработки красного мяса: колбасу, сосиски, бекон. В экспертных кругах относительно подоплёки предложения «Экспертного совета при правительстве» о повышении акцизов существует такая версия.

//Политика

В АП ищут свежую кровь

В АП ищут свежую кровь

В администрации президента (АП) готовятся резко обновить и омолодить кадры. Первый замруководителя АП С. Кириенко, отвечающий за внутреннюю политику и регионы, готовится обновить и омолодить кадры сотрудников курируемых им управлений администрации. Прицел – на выборы в Госдуму 2021 г.

//В мире

В Австралии обнаружили аномально огромную корову

В Австралии обнаружили аномально огромную корову

В Австралии двухметровый бык не попал ни на одну скотобойню из-за своих гигантских размеров. Ни один мясокомбинат Австралии не согласился принять животное, чей рост в холке составляет 194 см.

//Общество

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении черного риэлтора

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении черного риэлтора

Белорусские правозащитники незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" сообщили в среду, что в Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении "черного риэлтора" Игоря Гершанкова.

//Происшествия

33-летнего россиянина задержали в Таиланде по запросу США

33-летнего россиянина задержали в Таиланде по запросу США

33-летний гражданин России Антон Богданов был задержан в среду, 28 ноября, днем в международном аэропорту острова Пхукет. Полиция Таиланда задержала россиянина по запросу США.

//Общество

Зам воровал, а начальник не ведала-не знала?

Зам воровал, а начальник не ведала-не знала?

Вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов, непосредственный подчиненный главы области Светланы Орловой, получил 11 лет колонии строго режима и штраф в 28 миллионов рублей.

//Расследования

Директору центра, в котором находился Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение

Директору центра, в котором находился Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение

Директору реабилитационного центра «Феникс», в котором в октябре прошлого года находился актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение. Марьянову стало плохо в центре. Он умер по пути в больницу.

//Политика

"Убирайтесь с Украины, мистер Путин": Порошенко ожидает помощи от США и НАТО

"Убирайтесь с Украины, мистер Путин": Порошенко ожидает помощи от США и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь Дональда Трампа и заход кораблей НАТО в Черное море, связывая это с целями глобальной безопасности, сообщает пресс-служба украинского лидера.

//Общество

Социолог рассказал об особом жизнелюбии и оптимизме россиян

Социолог рассказал об особом жизнелюбии и оптимизме россиян

По данным исследования холдинга «Ромир», треть россиян верит, что через пять лет жизнь в стране изменится к лучшему. Меньше половины респондентов высказались за то, что предпосылок для изменений нет, передает РИА Новости.

//Общество

АП РФ рассмотрит предложение о выдворении родственников украинских националистов

АП РФ рассмотрит предложение о выдворении родственников украинских националистов

В адрес администрации Президента РФ поступило предложение о выдворении граждан Украины, имеющих родственные связи с националистами. Оно пока не зарегистрировано, но уже принято в обработку.

//Политика

СМИ: Франция и Германия отказались вводить антироссийские санкции

СМИ: Франция и Германия отказались вводить антироссийские санкции

Как сегодня сообщает издание Welt со ссылкой на информированные источники, Париж и Берлин выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе.

//Общество

Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Эвакуация проводилась в 15 крупных московских торговых центрах.

//Экономика

Владимир Путин пообещал рост пенсий в РФ

Владимир Путин пообещал рост пенсий в РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пенсиями в государстве. Выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет", он пообещал, что размер выплат будет расти.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры