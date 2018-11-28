ФСБ: всплеск телефонного терроризма связан с ситуацией в Керченском проливе
28 ноября 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Федеральной Службе Безопасности РФ подозревают, что волна сообщений о минировании ТЦ в Москве может быть связана с обострением отношений с Украиной в свете событий в Керченском проливе.
Звонки о заложенных взрывных устройствах могут быть обусловлены недовольством иностранных граждан из-за задержания украинских моряков при недавнем нарушении государственной границы РФ.
Силовики придерживаются основной версии, что, как ранее сообщали АН, звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины. Всплеск атак связывают с ростом напряженности, передает РБК.