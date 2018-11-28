В Москве открылась выставка картин, посвященная новым технологиям в медицине
28 ноября 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
В столице начала работу выставка «Прорыв». Ее создали для поддержки развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине.
Экспозиция представлена на двух этажах фонда культуры «Екатерина», пишет NEWS.ru.
Все работы, которые представлены на выставке, имеют особый смысл. Так, кто-то перенес различные тяжелые заболевания.
Также, как передает ОТР, В Новосибирске появились кардиостимуляторы нового поколения.
«Если мы подаем импульс сюда, сердце сокращается не одномоментно, а сначала правые, отделы, потом левые. В общем, сокращение занимает большее количество времени. Вот это желтым выделена проводящая система, которая позволяет сердцу сократиться как единое целое. То есть, это как сеть нервных волокон, она опутывает все сердце и подав импульс сюда к проводящей системе, сердце сократится одним разом», - сообщил Сергей Зенин, заведующий отделением нарушений ритма сердца Новосибирского областного кардиологического диспансера.