В Москве открылась выставка картин, посвященная новым технологиям в медицине

В столице начала работу выставка «Прорыв». Ее создали для поддержки развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине.

Экспозиция представлена на двух этажах фонда культуры «Екатерина», пишет NEWS.ru.

Все работы, которые представлены на выставке, имеют особый смысл. Так, кто-то перенес различные тяжелые заболевания.

Также, как передает ОТР, В Новосибирске появились кардиостимуляторы нового поколения.

«Если мы подаем импульс сюда, сердце сокращается не одномоментно, а сначала правые, отделы, потом левые. В общем, сокращение занимает большее количество времени. Вот это желтым выделена проводящая система, которая позволяет сердцу сократиться как единое целое. То есть, это как сеть нервных волокон, она опутывает все сердце и подав импульс сюда к проводящей системе, сердце сократится одним разом», - сообщил Сергей Зенин, заведующий отделением нарушений ритма сердца Новосибирского областного кардиологического диспансера.