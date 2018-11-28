Белорусские правозащитники незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" сообщили в среду, что в Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении "черного риэлтора" Игоря Гершанкова. Гершанков был приговорен к смертной казни по делу так называемых черных риелторов.

"Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что "приговор приведен в исполнение", — говорится в сообщении на сайте правозащитного центра "Весна".

А днем ранее правозащитники сообщили о расстреле еще одного фигуранта этого же дела, Семена Бережного, приговоренного к исключительной мере наказания Могилевским областным судом 21 июля 2017 года, - сообщает РИА Новости.

Могилевский областной суд ранее вынес смертный приговор двум фигурантам дела черных риелторов. Еще двое обвиненных, одна из которых женщина, получили 22 и 24 года лишения свободы.

Как установило следствие, преступления совершались с 2009 по 2015 год, в этот период пропали без вести шесть человек. Как признал суд, черные риелторы находили одиноких людей, которые были зависимы от алкоголя или имели долги за коммунальные услуги, уговаривали их продать или разменять жилье, после чего убивали. Тела убитых позже были обнаружены закопанными в безымянных могилах на деревенских кладбищах.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.