Зам воровал, а начальник не ведала-не знала?

Вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов, непосредственный подчиненный главы области Светланы Орловой, получил 11 лет колонии строго режима и штраф в 28 миллионов рублей. Зам губернатора по строительству вымогал взятки и получал откаты у застройщиков.

Несмотря на то, что суд уже вынес приговор чиновнику, расследование продолжается и вполне вероятно всплывут новые эпизоды. Между тем его руководитель Светлана Орлова так же покинула пост губернатора области. И к удивлению общественности, 23 ноября 2018 года по представлению Президента Российской Федерации Совет Федерации назначил Светлану Орлову на должность аудитора Счетной палаты.

«Светлана Юрьевна обрела колоссальный опыт законодательной работы, а также огромный опыт в качестве губернатора Владимирской области. Она очень много уделяла внимания формированию бюджета. И вот такой многосторонний опыт и знания, безусловно, будут очень полезны в работе Счетной палаты, где не просто нужно, как бухгалтер цифры считать, а надо понимать существо бюджетного процесса», - обосновала выбор кандидата в аудиторы от верхней палаты парламента Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Трудно представить, что руководитель региона ни сном ни духом не ведал о том, что у нее под носом творит подчиненный. И если она не знала о махинациях Хвостова, то опыт руководящей работы ей вовсе не пошел на пользу. Между тем, в ходе следствия уже всплыл автомобиль «Ауди A8L». Экс-депутат Законодательного собрания Сергей Курышев утверждает, что эту машину стоимостью в 10 миллионов рублей осужденный Хвостов купил именно для губернатора.

Чем еще нас удивит расследование дела бывшего чиновника–взяточника? Смотрите на следующей неделе на сайте «Аргументы Недели» фильм Ильи Перегудова о коррупции во Владимирской области при губернаторе Светлане Орловой.