Фотовыставка истории родного города: «Вечерке» исполняется 50 лет

31 декабря 2018 года у «Вечернего Челябинска» полувековой юбилей – празднование уже начинается.

27 ноября в Музейно-выставочном центре (Челябинск, ул.Труда, 100) открылась фотовыставка «50 лет вместе с городом». На ней представлены работы известных челябинских фотографов, которые в разное время работали (или еще работают) в «Вечерке» – Сергея Васильева, Вячеслава Никулина, Олега Каргаполова, Наиля Фаттахова. На открытие выставки пригласили всех ветеранов газеты, пришли и те журналисты, что работают в издании сейчас.

Для ветеранов это был праздник. Как признались они «Губернии», не часто удается встретиться с теми, с кем работал двадцать, тридцать, сорок и даже пятьдесят лет назад. Сергей Васильев, Людмила Вишня, Лира Стежко, Ирина Парфентьева, Нина Чистосердова – имена этих корреспондентов, которые пришли на выставку, знакомы многим челябинцам. Теперь у газеты новые герои.

Главный редактор «Вечернего Челябинска» Михаил Стерехов рассказал, как современные журналисты с удовольствием листают старые подшивки газет, сравнивают заголовки и материалы.

- Газета, близкая каждому – так всегда говорили о «Вечерке». Так всегда и было, - говорит Татьяна Строганова, которая уже работает не в ВЧ, но как признается, «сердце оставила именно в этой газете».

После изучения фотовыставки, ветеранов необычно поздравили: и гимн вечеркинский спели, и слов много хороших сказали (в том числе спикер Челябинской городской думы Станислав Мошаров и директор «Вечернего Челябинска» Сергей Филичкин). Были и воспоминания о работе, а после этого – небольшой фуршет.



