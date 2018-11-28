//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин
- Светлана Бондарчук написала о любви к известному режиссеру?
- Почему мошенники мешают Шуре стать отцом?
- Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Фотовыставка истории родного города: «Вечерке» исполняется 50 лет
28 ноября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
31 декабря 2018 года у «Вечернего Челябинска» полувековой юбилей – празднование уже начинается.
27 ноября в Музейно-выставочном центре (Челябинск, ул.Труда, 100) открылась фотовыставка «50 лет вместе с городом». На ней представлены работы известных челябинских фотографов, которые в разное время работали (или еще работают) в «Вечерке» – Сергея Васильева, Вячеслава Никулина, Олега Каргаполова, Наиля Фаттахова. На открытие выставки пригласили всех ветеранов газеты, пришли и те журналисты, что работают в издании сейчас.
Для ветеранов это был праздник. Как признались они «Губернии», не часто удается встретиться с теми, с кем работал двадцать, тридцать, сорок и даже пятьдесят лет назад. Сергей Васильев, Людмила Вишня, Лира Стежко, Ирина Парфентьева, Нина Чистосердова – имена этих корреспондентов, которые пришли на выставку, знакомы многим челябинцам. Теперь у газеты новые герои.
Главный редактор «Вечернего Челябинска» Михаил Стерехов рассказал, как современные журналисты с удовольствием листают старые подшивки газет, сравнивают заголовки и материалы.
- Газета, близкая каждому – так всегда говорили о «Вечерке». Так всегда и было, - говорит Татьяна Строганова, которая уже работает не в ВЧ, но как признается, «сердце оставила именно в этой газете».
После изучения фотовыставки, ветеранов необычно поздравили: и гимн вечеркинский спели, и слов много хороших сказали (в том числе спикер Челябинской городской думы Станислав Мошаров и директор «Вечернего Челябинска» Сергей Филичкин). Были и воспоминания о работе, а после этого – небольшой фуршет.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Фотовыставка истории родного города: «Вечерке» исполняется 50 лет 18:05
Челябинские улицы заговорят стихами 15:15
РМК пожертвовала на благотворительность более 4.5 миллионов рублей 14:44
Конно-туристическая станция «Забава» приглашает на прогулки для всей семьи 09:43
Бурматов оценил качество переоснащения отделений ГКБ№8 27.11 12:57
В Челябинске открылся первый МФЦ для бизнесменов 27.11 11:29
//Новости МирТесен
Южноуральские энергетики подготовили линии к зиме 27.11 10:41
Борис Дубровский запретил покупать дорогую машину в муниципалитет региона 26.11 14:46
«Вечерний Челябинск» открывает фотовыставку, посвященную юбилею газеты 26.11 14:41
//Новости СМИ2
Анатолий Литовченко продолжает выполнять наказы южноуральцев 26.11 12:52
Шеф-редактором крупного медиахолдинга стал Андрей Трушников 26.11 12:29
В Tele2 идет день открытых дверей 23.11 15:12
Возвращение талисмана «Трактора» из космоса 23.11 12:05
Страх и зависть в Екатеринбурге 23.11 07:38
Челябинцы выберут, что будет на месте свалки 22.11 13:32
//Новости ADWILE
Владислав Третьяк поздравил Бориса Дубровского с юбилеем 22.11 13:01
Екатеринбург или Челябинск: кто станет «воротами в Азию»? 21.11 08:56
Мэр Екатеринбурга: строительство аэропорта в Челябинске - только плюс 20.11 19:49
Юные артисты поздравили Деда Мороза с праздником 19.11 17:07
Салон с Чарли Армстронгом собрал 700 тысяч детям фонда «Андрюша» 19.11 12:21
ХК «Трактор» начинают домашнюю серию 19.11 12:00
//Новости партнеров
В Карабаше ликвидируют хвостохранилище 19.11 10:50
На Южном Урале ищут браконьера, который ранил лебедя 19.11 10:27
Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска 16.11 17:11
В Челябинске пройдет Международный экологический форум-выставка 16.11 16:54
В Челябинске пройдет благотворительный квиз «Мозгобойня» 16.11 16:16
Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация 16.11 14:09