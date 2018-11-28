Социолог рассказал об особом жизнелюбии и оптимизме россиян

По данным исследования холдинга «Ромир», треть россиян верит, что через пять лет жизнь в стране изменится к лучшему. Меньше половины респондентов высказались за то, что предпосылок для изменений нет, передает РИА Новости.

«Россияне вообще оптимистичные, они по этому индексу счастья опережают многие нации в мире. И у нас очень высокий уровень адаптации даже в условиях крайне низкого материального положения. Но кризис дает о себе знать, растет число бедных, поляризация общества усиливается. И это не могло не сказаться на отношении к происходящему в стране. Но мы, социологи, удивляемся, что не так это остро происходит. Пока слишком много завязано на политику в этом кризисе и рассчитывать, что просто кривая вывезет, не стоит. Я настроен в этом отношении пессимистично», - считает ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов. Об этом сообщает НСН.

Так, по мнению эксперта, с каждым разом уменьшается количество людей, которые верят в лучшее.

Как пишет Ридус, данные опроса «Ромира» противоречат данным точно такого же опроса ВЦИОМ.

"Давно известно, и не только на примере России, что экономические трудности или, напротив, экономическое благоденствие не коррелируются непосредственно с социальным самочувствием жителей страны. Общепризнанно, что в ряде благополучных стран уровень депрессии бывает выше, чем в странах бедных", - рассказал специалист по социальной психологии Алексей Рощин.