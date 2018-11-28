АП РФ рассмотрит предложение о выдворении родственников украинских националистов

В адрес администрации Президента РФ поступило предложение о выдворении граждан Украины, имеющих родственные связи с националистами. Оно пока не зарегистрировано, но уже принято в обработку.

Помимо украинских родственников националистов предлагается выдворять граждан Украины, публично поддерживающих националистические идеи и националистические организации. К публичной поддержке либо одобрению предлагается относить цитаты в социальных сетях, одобрительные отметки страниц националистов и националистических организаций.

Третьим предложением стала инициация полицейских рейдов с целью выявления украинцев-нелегалов. В пояснении к этому предложению говорится о положительном результате аналогичных рейдов в те времена, когда Грузия принялась обострять отношения с Российской Федерацией. Граждан Грузии испугало «лишение возможности приехать в Россию на заработки», это привело к лишению Саакашвили поста президента. Утверждается, что аналогичные меры в отношении украинских «нелегалов» запросто могут привести к аналогичному результату.

В качестве доводов приводится следующее обоснование: «страны Европы украинцев не сильно хотят видеть. Украинцам доступна только Польша». В самой же Польше, как утверждается в предложении, количество украинских трудовых мигрантов уже достигло критической массы. Это раздражает рядовых поляков, которые остаются без рабочих мест.

«При полном перекрытии кислорода украинцам-нелегалам можно спрогнозировать комплекс положительных факторов», - поясняется в предложении. Далее перечисляется сам комплекс этих факторов, в число которых входят два пункта:

В России немного очистится рынок труда. Это спровоцирует граждан Польши на принуждение своих властей к пересмотру взаимоотношений с Украиной.

Для обоснования выводов второго фактора приводится следующий прогноз: «выдворенные за пределы РФ с запретом на въезд будут вынуждены уехать в какую-либо другую страну. В Россию они поехали из-за низких заработков на родине и безработицы. Из всех стран украинцев с условной радостью принимает только Польша. В Европу нелегалами они ехать опасаются, потому что при поимке им грозит полный запрет на последующий въезд в страны ЕС. В Польше украинцы и без того уже заняли все возможные места. Новая рабсила там не нужна. Наплыв новой партии трудовых мигрантов из Украины обострит и без того сложную обстановку. Многие из прибывших не смогут найти работу, будут вынуждены перебиваться случайными заработками. Как показывает практика, в этих случаях граждане Украины в сложных жизненных условиях решаются на грабежи и кражи. Ухудшение криминальных показателей обострит восприятие поляков по отношению к гражданам Украины. Они будут еще больше недовольны политикой руководства своей страны».

Предложение о выдворении поборников украинских националистов и их родственников мотивировано взрыва антироссийской агрессии. Ранее националисты грозились совершить теракт на Крымском мосту. После воскресной провокации на Украине начались акции против всего российского. Их проводят украинские националисты. Уже начали гореть отделения российских банков. А кроме того, беспредельщики останавливают грузовики с российскими номерами и срывают с них номера.