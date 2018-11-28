Звонки c угрозами взрывов в московских ТЦ поступали с украинского номера

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Из-за анонимных звонков с угрозой минирования в среду, 28 ноября, проводилась эвакуация людей в 15 крупных московских торговых центрах, в том числе: "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Цветной", "Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо". Из-за звонка неизвестного проверяли и Киевский вокзал.

Еще четыре московских ТЦ были эвакуированы из-за угрозы взрыва

Источник в правоохранительных органах сообщил, что анонимные звонки шли в службу безопасности торговых центров Москвы с украинского номера телефона, - сообщает ТАСС.

По предварительным данным, мотивом атаки телефонного террориста стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов.