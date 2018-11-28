28 ноября у православных верующих начался Рождественский пост. Пост продлится до 6 января. Это один из четырех многодневных постов в православных христиан. По окончании поста 7 января празднуется Рождество Христово. Этот пост длится 40 дней.

Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский посты. Но мясо, яйца и молочные продукты верующие не едят. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешается принимать пищу с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Больным людям и детям допускается послабление поста.

Пост для верующих - это не отказ от определенных продуктов, не просто ограничения в еде. Это период прощения, очищения души от всего недоброго, работа над своими мыслями. Верующие ходят в храмы на службы. Во время поста нужно покаяться, попросить у священника благословения.