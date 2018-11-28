Военный эксперт про атаку в Алеппо: Хлор действует сразу и очень резко пахнет

МИД Сирии сказал немедленно принять меры в связи с химической атакой боевиков на город Алеппо. Также нужно разобраться с государствами, которые помогают террористам в подобных атаках.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что хлор – не самый опасный элемент, однако может способствовать смерти человека. Об этом пишет НСН.

«Хлор действует сразу и очень резко пахнет. То, что люди начали чувствовать недомогание спустя какое-то время, говорит о том, что применялся не чистый хлор, а хлорсодержащее боевое отравляющее вещество. Скорее всего, хлористый зарин. Он без запаха и его невозможно сразу почувствовать. Это более опасное вещество, а симптомы отравления им схожи с симптомами отравления хлором. Поэтому и пострадавших так много», - предположил Игорь Никулин.