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Ученые определили виды спорта, способные продлевать жизнь
28 ноября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
И медики, и ученые советуют людям выполнять физические упражнения для укрепления здоровья. Немецкие ученые посвятили свое исследование, чтобы определить, какие виды спорта способны продлевать жизнь.
Ульрих Лауфс из Лейпцигского университета отметил, что ранее не проводилось масштабных исследований влияния спорта на реальное долголетие человека.
Немецкие эксперты заметили, что все аэробные нагрузки положительнее влияют на здоровье человека, чем остальные виды упражнений.
Несколько лет назад бельгийские ученые обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер — концевых участков хромосом.
А австралийские коллеги анализируя, какие виды спорта увеличивали продолжительность жизни пожилых жителей Британии, назвали таковыми теннис, аэробику и велогонки. Оказалось, что футбол и бег почти не влияли на долголетие.
Итоги исследований показали, что активность белков, защищающая их от разрушения, выросла примерно в два-три раза у участников эксперимента, занимавшихся бегом, аэробикой, греблей и на велотренажерах, но свосем не изменилась у тяжелоатлетов. Ученые сделали вывод, что клетки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой или аэробикой, стареют медленнее, чем организм любителей "железа".
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