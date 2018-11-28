На Украине начали жечь российские банки

Львовская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога двух местных отделений российского «Альфа-банка». Сообщение о пожаре банковского помещения на улице Политехничной поступило около трех часов ночи. Неизвестные разбили витрину, а потом забросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. Спустя некоторое время пожарные приняли еще один аналогичный звонок.

Огонь удалось быстро локализовать. К утру о ночном происшествии напоминали лишь наспех закрытое подручными материалами окно и осколки стекол.

Накануне сообщалось об активизации украинских националистов. После воскресной провокации, в ходе которой российские пограничники задержали вторгшиеся на территорию России военные корабли ВМСУ, националисты начали проводить акции, целью которой стало все связанное с Россией. В число националистических акций вошло задержание грузовиков с российскими номерами. Об этом АН сообщали накануне.