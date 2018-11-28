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Константинополь вводит свои «санкции» против РПЦ?
28 ноября 2018, 15:41 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Вселенский Патриархат распустил Архиепикопат Русских Православных Церквей в Западной Европе. Такой информацией поделился ресурс orthodoxie.com, по сведениям источников которого в Фанаре состоялось собрание Священного Синода Вселенского Патриархата. Оно отменило патриарший Томос 1999 года.
Западная Архиепископия была создана на базе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. Основная масса прихожан сосредоточена во Франции. Под контролем находятся 65 приходов, 11 церквей и 2 монастыря.
Бывшая белоэммигрансткая православная церковь перешла под контроль РПЦ перешла относительно недавно, в 1999 году. За время его существования попытки воссоединения связей с Родиной западная Архиепископия предпринимались неоднократно. Одно время там даже был своеобразный раскол.
Собственно, все это к тому, что решение о роспуске Архиепископата фактически означает лишь возврат к концу прошлого века. Константинополь отменил лишь документ 1999 года. А сама церковь как-то жила до этого времени.
Теперь уже отмененный текст документа гласит «Святая и Великая церковь Христа, следуя во всем священным канонам, которые даруют ему неустанную заботу о многолюдном носителе имени Христа решила организовать в качестве любящей матери дела архиепископства православных приходов русской традиции в Западной Европе в соответствии с тем, что им полезно для спасения, и организовать образ хорошей организации, как это уместно для Церкви Христа по рекомендации святого апостола что все происходит достойно и в порядке».
Ну, то есть либо Константинополь отменил свое решение 1999 года, либо уже не «следуя во всем священным канонам», либо предпринимая действия, которые не «полезны для спасения» прихожан.
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