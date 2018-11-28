Латвия: правительства до нового года не будет

В Латвии политические партии почти два месяца не могут создать новое правительство. Первая попытка создания нового парламента была еще в начале ноября, но закончилась она ничем. Депутаты не смогли мирно договориться между собой. Ждать, когда новоявленные «слуги» народа придут к единому мнению, президент Латвии Раймонд Вейонис не стал и назвал кандидатом в премьеры лидера партии КPV/LV Алдиса Гобземса.

«Есть внешнеполитические и внутренние вопросы, которые нужно решить очень срочно», - сказал Раймонд Вейонис.

Теперь у Алдиса Гобземса есть пару недель на то, чтобы создать правительство.

Итак, что же в первую очередь намерен предпринять господин Гобземс?

Первым своим делом на посту кандидат в премьеры назвал ликвидацию совета коалиции. Гобземс считает, что данная каолиция является неконституционным образованием.

« Судьбу Латвии каждый день решают неизбранные в Сейм люди. Они делят ваши деньги. Люди, которых вы даже не знаете»,- изрек господин кандидат.

Следующим пунктом своей работы Алдис Гобземс назвал возвращение денег Раймонду Паулсу, которые композитор потерял во время банкротства « Крайбанка».

« Со стороны это может показаться популизмом, но данный шаг очень важен для латвийцев! Раймонд Паулс является одним из самых выдающихся людей страны»,- сказал Гобземс.

Далее, лидер партии KPV LV пообещал отказаться от автомобиля класса люкс, на котором обычно передвигается глава кабинета министров Латвии.

АЛДИС ГОБЗЕМС, кандидат в премьеры Латвии: « Правительство должно будет отказаться от многих люксовых вещей. Пока не будут достойные зарплаты у медиков, то не стоит ездить на машинах стоимостью 100 тысяч евро! Думаю, что я от такой машины откажусь! У государства есть более важные вопросы, которые нуждаются в оперативном решении! Главным приоритетом правительства должны быть дети. Дети должны жить в семьях, а не в детских домах. Еще я думаю, что необходимо встретиться с главой неотложной скорой помощи. Немыслимо, когда люди уходят с работы, потому что не имеют достойной оплаты! А для разрешения данной сложной ситуации требуется не так уж и много финансов – 11 миллионов евро. И я думаю постоянно о том, что может сделать для них государство».

Мысли, конечно, у господина кандидата просто замечательные! Жаль, что есть одно «но»….

Еще один кандидат в премьеры от партии « Для развития. За!» Артис Пабрикс сегодня с утра заявил, что президент Раймонд Вейонис совершил сомнительный выбор, доверив формирование нового правительства Алдису Гобземсу.

Пабрикс отметил, что президент Латвии проигнорировал заявления органов госбезопасности о том, что на данный момент нельзя сказать, получит ли Гобземс допуск к гостайне. Политик несколько раз подчеркнул, что Раймонд Вейонис так и не объяснил, почему выбрал кандидатуру Гобземса.

Пабрикс также заявил, что его партия рассматривает вариант обратиться в Бюро по защиты Сатверсме (Конституции) и другие службы с целью узнать их мнение по поводу формирования правительства.

ЯНИС ГРИГАЛИС, политолог: « До полного формирования правительства еще далеко. Я не уверен, что к Новому Году оно будет…. Конечно, у Гобземса есть все шансы стать премьером, но…Многим эта идея не нравится. Гобземс, конечно, обещает много и это нравится людям…Поэтому и голосовали за него. А вот как на деле….Я думаю, что много еще «подарков» стоит ожидать!»