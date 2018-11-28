Проигрыш как приговор футбольному тренеру

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов, как и трое его предшественников, на посту наставника волгоградской команды продержался недолго. После последнего проигрыша объявлено о его отставке.

За два последних года Евдокимов был четвёртым главным тренером. На него возлагали большие надежды, как руководство команды, так и болельщики. Но чуда не случилось – уже первые матчи «Ротора» после смены наставника были проигрышными, победу или ничью команде удавалось вырывать за редким исключением. Сейчас клуб находится на границе с зоной вылета. В начале осени Евдокимов уже писал заявление по собственному желанию, но руководство давало ему возможность работать дальше. А после последнего матча 2018 года, когда «Ротор» проиграл ярославскому «Шиннику» со счетом 1:3, президент клуба Андрей Рекечинский на послематчевой пресс-конференции объявил об отставке Евдокимова, который сам к журналистам даже не вышел. До назначения нового главного исполнять обязанности тренера волгоградской команды назначен Павел Могилевский.