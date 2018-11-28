//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала
- Анна Семенович призналась, что в детстве завидовала ровесницам
- Глюк’oZa показала фото со старшей дочкой Лидией
- Вылитая Алла-Виктория: Филипп Киркоров показал снимок своей мамы в юности
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Сказка из собачьей жизни
28 ноября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Волгоградский театр кукол зовет всех желающих посетить чеховский салон и заглянуть внутрь себя через случай из жизни одной собаки. 30 ноября в театре премьерный спектакль «Каштанка» по одноимённому рассказу А.П. Чехова, рекомендованный для зрителей от 9 лет и семейного просмотра.
К постановке спектакля была приглашена Антонина Добролюбова – заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Сахалинского областного театра кукол. Да, с того самого острова Сахалин, который описал в своих известных путевых заметках Антон Павлович.
Художник-постановщик – Ольга Сидоренко из Брянска сделала «Каштанку» по-чеховски уютной, домашней. Спектакль не ширмовой, в нём играют планшетные куклы с актёрами в «живом плане». Все персонажи могут быть и смешны, и вызывать грусть из-за своего одиночества и тоски. Но сам Чехов как-то назвал этот рассказ «сказка из собачьей жизни», именно так и определён в итоге жанр нового спектакля. Перед спектаклем режиссёр и артисты создадут в фойе салон XIX века, где зрители, как в иммерсивном театре, погрузятся в атмосферу эпохи – романсов, стихов и других занятий домашнего салона, услышат в форме сторителлинга короткие юмористические рассказы небезызвестных авторов того времени: Ч. Хонте, Кисляева, Человека без селезёнки и других, чьими псевдонимами прикрывался доктор Чехов.
Обращение к классике режиссёр Антонина Добролюбова считает особенно важным в нашу эпоху информационной стремительности: «В классике заложены вечные истины, нужно просто их увидеть. А мы разучились останавливаться и заглядывать внутрь себя».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Сказка из собачьей жизни 15:45
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор» 27.11 11:37
Проекты расширения общественных пространств разработали в Волгограде 21.11 12:27
Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» стартует в Волгограде 21.11 12:16
Открыто первое в России производство алюмочерепицы с алюминиевой облицовкой 21.11 12:12
//Новости МирТесен
Скидки с хорошим сервисом 20.11 09:07
"Красный Октябрь": от ноябрьских до майских 14.11 15:29
Банк «Капремонт» - несите ваши денежки 14.11 15:24
//Новости СМИ2
Окончиться может любая дорога, а улице Мира не видно конца 14.11 15:24
Один из трех Героев для Волгограда 14.11 15:23
Правила знать и в жизни выполнять 14.11 15:22
Для футбола сделают дополнительную остановку на Мамаевом кургане 09.11 13:29
Около 15 тысяч волгоградцев познакомились с работой Приволжской детской железной 09.11 13:28
Грант батман 08.11 11:20
//Новости ADWILE
Волгоградскому бизнесу выдали коэффициентную удавку 08.11 11:20
В ноябре в Волгограде начнет курсировать новая электричка 08.11 11:20
Деньги есть, но только в кредит 08.11 11:19
Волгоградская областная дума решила не давить на газ 08.11 11:19
Бизнес и коммуна – конь и трепетная лань 08.11 11:18
На Приволжской магистрали обеспокоены ростом ДТП на железнодорожных переездах 08.11 11:18
//Новости партнеров
Ух ты, рождественская ночь! 06.11 15:34
Полтинник сотню бережёт 31.10 11:43
Цифры недели 31.10 11:40
500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели! 31.10 11:39
Едут грузы на восток 31.10 11:39
Бумажный дефицит 30.10 10:31