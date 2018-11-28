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Сказка из собачьей жизни

28 ноября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Сказка из собачьей жизни

Волгоградский театр кукол зовет всех желающих посетить чеховский салон и заглянуть внутрь себя через случай из жизни одной собаки. 30 ноября в театре премьерный спектакль «Каштанка» по одноимённому рассказу А.П. Чехова, рекомендованный для зрителей от 9 лет и семейного просмотра.

К постановке спектакля была приглашена Антонина Добролюбова – заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Сахалинского областного театра кукол. Да, с того самого острова Сахалин, который описал в своих известных путевых заметках Антон Павлович.

Художник-постановщик – Ольга Сидоренко из Брянска сделала «Каштанку» по-чеховски уютной, домашней. Спектакль не ширмовой, в нём играют планшетные куклы с актёрами в «живом плане». Все персонажи  могут быть и смешны, и вызывать грусть из-за своего одиночества и тоски. Но сам Чехов как-то назвал этот рассказ  «сказка из собачьей жизни», именно так и определён в итоге жанр нового спектакля. Перед спектаклем режиссёр и артисты создадут в фойе  салон XIX века, где зрители, как в иммерсивном театре, погрузятся в атмосферу эпохи – романсов, стихов и других занятий домашнего салона, услышат в форме сторителлинга короткие юмористические рассказы небезызвестных авторов того времени: Ч. Хонте, Кисляева, Человека без селезёнки и других, чьими псевдонимами прикрывался доктор Чехов.

Обращение к классике режиссёр Антонина Добролюбова считает особенно важным в нашу эпоху информационной стремительности: «В классике заложены вечные истины, нужно просто их увидеть. А мы разучились останавливаться и заглядывать внутрь себя».

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