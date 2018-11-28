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Эксперт рассказал о высокой цене на товары для взрослых в России

28 ноября 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт рассказал о высокой цене на товары для взрослых в России
pixabay.com

Как ранее стало известно, с середины декабря во Франции можно будет бесплатно получить презервативы.  

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский обратил свое внимание на дороговизну изделий для предохранения. Об этом пишет НСН.

«Безусловно, презерватив – это пока еще самое эффективное средство профилактики. Главное, чтобы люди его использовали. Одно из условий использования – это его доступность. У нас не такие уж дешевые, скажем. Порядка 100 рублей стоят. Для учащихся какого-нибудь трудового колледжа это, пожалуй, высокая цена. Может, они предпочтут пиво купить на эти деньги. Конечно, такие программы целесообразны», - отметил он.

Также, как сообщает NEWS.ruработники благотворительного фонда «Дети +» провели опрос среди приёмных родителей, которые воспитывают детей с ВИЧ.

«Получается, что медицинские работники, которые по идее должны первыми входить в положение больного ребёнка, первыми его стараются пристыдить и ограничить в правах», — рассказала ведущая круглого стола, представитель благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира Гарифулина.

Ученый из Китая сообщил, что он помог родиться первым в мире детям с измененной ДНК, сообщает Ридус с ссылкой на The Telegraph.

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Еще четыре московских ТЦ были эвакуированы из-за угрозы взрыва

Еще четыре московских ТЦ были эвакуированы из-за угрозы взрыва

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Продолжается давление на Россию - теперь еще и посредством провокации Украины. Видимо, дело Скрипалей так и не дало ожидаемого эффекта. Или все-таки дало? Об Украине вперемешку со Скрипалями и российским олигархами - Леонид ИВАШОВ...

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Путин все знает, заявил Песков

Путин все знает, заявил Песков

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Анна Семенович призналась, что в детстве завидовала ровесницам

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Порошенко пригрозил Трампу следствием против него, если тот не поможет Украине?

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На Киевском вокзале в Москве объявили эвакуацию

На Киевском вокзале в Москве объявили эвакуацию

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Пожилая жительница Екатеринбурга упала в яму с кипятком

Пожилая жительница Екатеринбурга упала в яму с кипятком

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