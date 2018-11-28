Эксперт рассказал о высокой цене на товары для взрослых в России

Как ранее стало известно, с середины декабря во Франции можно будет бесплатно получить презервативы.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский обратил свое внимание на дороговизну изделий для предохранения. Об этом пишет НСН.

«Безусловно, презерватив – это пока еще самое эффективное средство профилактики. Главное, чтобы люди его использовали. Одно из условий использования – это его доступность. У нас не такие уж дешевые, скажем. Порядка 100 рублей стоят. Для учащихся какого-нибудь трудового колледжа это, пожалуй, высокая цена. Может, они предпочтут пиво купить на эти деньги. Конечно, такие программы целесообразны», - отметил он.

Также, как сообщает NEWS.ru, работники благотворительного фонда «Дети +» провели опрос среди приёмных родителей, которые воспитывают детей с ВИЧ.

«Получается, что медицинские работники, которые по идее должны первыми входить в положение больного ребёнка, первыми его стараются пристыдить и ограничить в правах», — рассказала ведущая круглого стола, представитель благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира Гарифулина.

Ученый из Китая сообщил, что он помог родиться первым в мире детям с измененной ДНК, сообщает Ридус с ссылкой на The Telegraph.