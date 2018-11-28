Мрачную городскую легенду – Ховринскую больницу сровняли с землей

Одна из самых грандиозных социальных строек времен Советского Союза в Москве превратилась в груду мусора и обломков - заканчивается снос Ховринской больницы. Это здание давно стало легендой неоправданного пафоса, неграмотного архитектурного решения и недостроя, затраты на ликвидацию которого превысила расходы на строительство.

Сооружение Ховриской больница (ХЗБ) началось в 1980 году, и это должно быть самое крупное медучреждение столицы. Здание площадью 100 тысяч квадратных метров было рассчитано почти на полторы тысячи коек. Но как всегда, то ли что-то не рассчитали проектировщики, то ли при строительстве на болотах были допущены нарушения, но, когда через пять лет в больницу уже начали завозить сантехнику, мебель и оборудование, выяснилось, что подвалы здания затапливаются грунтовыми водами, а на корпусе появились трещины. Строительство приостановили, в 1992 году стройку окончательно заморозили.









За долгие годы, пока шли имущественные споры, кому же принадлежит здание, и кто отвечает за его снос, Ховринская больница снискала себе дурную славу. Сюда стекались маргиналы всех мастей – бродяги в поисках укрытия, подростки и просто любители мрачной эстетики. Согласно легендам, в затопленных подвалах здания, а корпуса ушли в грунт на 12 метров, немало трупов тех, кого в лихие 90-ые «хоронили» и тех, кто добровольно уходил из жизни. Но все это скорее всего просто «городские ужастики».

Когда многострадальное полуразрушенное здание окончательно перешло в собственность города, еще больше 10 лет никто не знал, что с ним делать. Достраивать никто не хотел, а сносить было дорого. Инвесторам предлагали выкупить землю и демонтировать корпуса за свой счет, но такая перспектива никого не прельщала. Когда город все же решил сносить больницу за свой счет, выяснилось, что потратить на эти работы придется не много ни мало почти миллиард рублей.

Говорят, что всерьез рассматривалась возможность взорвать здание, но соседство жилых домов делало такую идею слишком опасной. В итоге были проведены торги, их выиграла компания, которая согласилась сравнять с землей знаменитый недострой столицы чуть более, чем за 380 миллионов рублей.

Съемки для газеты "Аргументы Недели"

Сейчас на месте некогда грандиозной стройки - социального проекта так необходимой городу больницы - пустырь с грудой мусора. Слой за слоем строители срезали 11 этажей, пока от городской легенды не осталось ровное место.









Ну, а больницы так и не будет, зато на болоте построят четыре многоэтажных дома. Часть жилья получат переселенцы по программе реновации, остальное – выкупят те, кто очень хочет получить заветные московские метры, тем самым окупив хотя бы часть затрат на снос самого знаменитого недостроя столицы.