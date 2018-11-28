На Украине начались первые репрессии после введения военного положения

Это первая зачистка. Прокуратура Донецкой области уволила сотрудницу, которая поддерживала ДНР. Соответствующее решение было принято на дисциплинарной комиссии. Причиной для увольнения стали посты на страничке в запрещенной на Украине социальной сети «Одноклассники».

В записях выражалась поддержка Донецкой народной республики и, как заявляется, «вона пропагувала комуністичну символіку». В переводе на русский язык это означает «пропагандировала коммунистическую символику».

Накануне официальный Киев ввел режим военного положения на Украине. Он предусматривает целый комплекс ограничений, в том числе, цензуру и действует в десяти областях. Донецкая область входит в их число. Увольнение прокуратура-бунтаря произошло в считанные дни с начала действия военного положения.