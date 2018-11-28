В Керченском проливе ожидается сильный шторм

Управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды в районе Керченского пролива в связи с усилением ветра и обильными осадками.

«В первой половине ночи с 28 на 29 ноября по Керченскому проливу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Высота волн может достигать 2-4 метров. Возможно быстрое обледенение судов. Неблагоприятные погодные явления сохранятся утром и днем 29 ноября», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с предстоящим резким похолоданием, усилением ветра и обильными осадками силы и средства чрезвычайного ведомства приведены в повышенную готовность, сообщает РИА Новости.