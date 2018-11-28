Высота снежного покрова в Москве и области достигла восьми сантиметров

В среду, 28 ноября, стало известно, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигла восьми сантиметров. Накануне в московский регион пришла настоящая зима с первым крупным снегопадом.

Отмечается, что сегодня высота снежного покрова в столице и области колеблется от одного до восьми сантиметров, передает портал "Метеоновости". В среднем снег покрыл землю слоем в четыре-шесть сантиметров.

Синоптики отмечают, что к вечеру среды температура воздуха опустится до минус 8 градусов, а к утру четверга составит до минус 11 в Москве и минус 14 в области. В дневное время 29 ноября столбики термометров будут показывать от минус 5 до минус 10 градусов. Предполагается, что снежный покров на улицах сохранится.