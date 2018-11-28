Зима близко: в Московском зоопарке уснули медведи

В Московском зоопарке опустели медвежьи вольеры. Звери устроились на зимнюю спячку в своих искусственных берлогах, а на вольерах появились таблички с просьбой не беспокоить их сон.

Обитающие в Московском зоопарке бурый медведь и два его гималайских собрата с августа нагуливали жир, получая много питательных кормов. В их рацион входили рыба, кедровые орехи, мед, сочные фрукты и специальные минеральные добавки. В последние две недели перед спячкой рацион животных был сокращен, поскольку в этот период их метаболизм сильно замедляется.

Медведи обустроили себе уютные лежбища из свежей сломы в своих искусственных берлогах и на днях удалились на свой длительный зимний сон, в течение которого животные теряют до трети от своего веса. На случай, если они проснутся зимой, им обеспечен доступ к питьевой воде. В этом году медведи отправились в спячку одними из первых обитателей зоопарка, пояснила директор учреждения Светлана Акулова.