Порошенко пригрозил Трампу следствием против него, если тот не поможет Украине?

Напрямую с ним уже никто не хочет общаться. Украинский президент обратился к Дональду Трампу с просьбой передать свой месседж Владимиру Путину. Российский президент не хочет разговаривать с «шоколадным пюрером» (как уже окрестили Порошенко после воскресной провокации).

«У президента Украины есть послание, которое он хочет, чтобы президент Дональд Трамп лично передал президенту России Владимиру Путину на предстоящем саммите G-20 в Аргентине», - сообщил телеканал NBCNewsи процитировал Порошенко: «Пожалуйста, выйдите из Украины, господин Путин»

Это заявление прозвучало во время интервью, которое Петр Порошенко дал телеканалу. Обратившись к Трампу со своими хотелками, «главный по официальному Киеву» заявил, что его страна, вообще-то, готова сотрудничать со следствием против бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта. Среди прочего, тот был консультантом на Украине, работал на «прокремлевскую партию».

Журналистов заинтересовало упоминание украинским президентом Манафорта в контексте обещания помощи следствию. Тут же последовал вопрос, а есть ли какие-либо доказательства. Порошенко тут же открестился: «Я лично не связан с этим процессом».

Комментируя полученное интервью с Порошенко, телеканал NBCNews добавил, на самом деле, Трамп не хочет обвинять российского лидера. Обычно, когда президента США спрашивают о Крыме, он обвиняет своего предшественника Барака Обаму в потере Украиной Крыма. А тут просто заявил: «Нам не нравится, что происходит в любом случае».

Так что похоже действительно, напрямую с ним уже никто не хочет общаться. Вот, и для передачи просьбы Трампу Порошенко пришлось прибегнуть к помощи телевидения. Обычно такие вопросы решаются кулуарно.