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Kusto Group приняла участие в работе казахстанско-сингапурского бизнес-форума

28 ноября 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Kusto Group приняла участие в работе казахстанско-сингапурского бизнес-форума

В рамках официального визита премьер-министра Республики Казахстан Бахытжана Сагинтаева в Сингапур состоялся Казахстанско-Сингапурский бизнес-форум «Инвестиционный климат в Казахстане: нераскрытые возможности для Сингапура и Азиатско-тихоокеанского региона» с целью представить потенциальным иностранным инвесторам информацию о возможностях развития бизнеса в Казахстане.

В этом году Сингапур и Казахстан отметили 25 лет двусторонних отношений и показали отличные результаты сотрудничества двух стран. Так, в январе–сентябре 2018 года двусторонний торговый оборот составил 402,9 млн долл. США, что в 5,5 раз выше уровня аналогичного периода 2017 года. Объем экспорта из Казахстана вырос в 8 раз и составил 372,6 млн долларов США за этот же период. Эти данные свидетельствует об огромном потенциале сотрудничества двух стран.

Участниками бизнес-форума стали около 500 представителей деловых кругов обоих государств. С казахстанской стороны на форуме присутствовали представители ФНБ «Самрук Казына», Международного финансового центра «Астана», «Kazakh Invest» и другие официальные лица.

Выступивший на форуме Еркин Татишев, Председатель Совета директоров Kusto Group, отметил: «Привлечение инвестиций, особенно в казахстанское сельское хозяйство, важно и потенциально прибыльно для всех сторон. Климат, география и история нашей страны говорят о том, что Казахстан может стать одним из лидирующих производителей сельхозпродукции в мире, а сама отрасль имеет все возможности вырасти до уровня нефтяной индустрии по масштабу и значимости для нашей экономики. Необходимы лишь инвестиции, трансфер знаний и новых современных технологий. Те иностранные предприятия, кто уже вкладывает в эту отрасль средства и силы, отмечают наш безграничный сельскохозяйственный потенциал».

В рамках форума прошли дискуссии на тему потенциала казахстанско-сингапурских деловых отношений, обсуждались практика и механизмы инвестирования в казахстанские предприятия различных отраслей экономики, презентовались возможности для инвестиций. Формат бизнес-форума также включал роуд-шоу и проведение двусторонних бизнес-встреч участников мероприятия.

Важным результатом бизнес-форума стало подписание межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также иных документов, призванных активизировать сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром в сферах ИКТ и финансовых технологий, строительства, образования, нефтегазохимической отрасли и пищевой промышленности.

Kusto Group основана в 2002 году и сегодня представлена в 10 странах мира: Канаде, Китае, Грузии, Израиле, Казахстане, России, Сингапуре, Турции, Вьетнаме, Украине в таких секторах как девелопмент, строительные материалы, нефтедобыча, развитие сети АЗС нового формата “Compass”, сельское хозяйство. Всего в группе более 30 компаний, где задействовано 8000 сотрудников.

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