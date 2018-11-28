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Американцы окажут Порошенко военную помощь... по словам Порошенко
28 ноября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Либо врет, либо сам обманывается. Порошенко публично объявил о готовности официального Вашингтона оказать Киеву «полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета». Заявление прозвучало в эфире CNN. Этот телеканал сделал интервью у украинского лидера. И по словам Порошенко безграничную помощь ему пообещал госсекретарь США Майк Помпео.
«Во время этого разговора мы получили полную поддержку, обещание полной помощи, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», - заявил президент Украины.
От самого Помпео пока не слышно ничего о том, что он что-то пообещал Украине. Если публичных заявлений нет, то значит реально в США никто никаких решений не принимал. Да и в целом, такие вопросы как военная помощь другому государству, в Соединенных Штатах без решения конгресса никто решать не будет. И далеко не факт, что США согласятся на открытое противостояние с Россией ради Украины.
Помпео все это знает. Еще он знает, что Порошенко это точно знает. Поэтому обещание готовности Вашингтона скорее следует перевести не как «бро, мы тебе точно поможем», а как «вы там держитесь, хорошего настроения, мы мысленно с вами».
Впрочем, не исключен и вариант, что Порошенко рассекретил планирующуюся секретную операцию американских спецслужб, может быть, которые хотели завести войска под видом украинской армии. Но это шутка.
С госсекретарем США Порошенко разговаривал по телефону. И это уже вызывает вопросы: а насколько полную поддержку планируют оказать США? Вопрос достаточно серьезный. Провокация Украины была опасной. Она могла спровоцировать серьезный конфликт. Это политическое торнадо, которое уже смело хрупкие конструкции имеющихся межгосударственных договоренностей. Когда по региону проходится стихия, для ликвидации последствий спасательные службы отправляют туда сразу же. В случае с торнадо, которому уже можно присвоить имя «Петя», спасатели даже не собирались выезжать.
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