В Сахалинской области проходит акция «Безопасный лёд»

Для того чтобы предотвратить провалы людей и техники под лёд, а также не допустить случаев отрыва льда с людьми, в Сахалинской области проводится межведомственная акция «Безопасный лёд».

На страже до весны

С ноября по март на водоёмах и на морском побережье представители различных ведомств будут контролировать обстановку и проводить профилактическую работу, разъясняя людям правила безопасного поведения на льду.

Сотрудники МЧС России ожидают увеличения эффективности акции от привлечения к работе с любителями зимней рыбалки сотрудников правоохранительных органов, муниципалитетов, различных организаций, а также общественности. Межведомственный подход к проведению акции позволит использовать доступные меры воздействия на граждан с большей пользой. Планируется, что каждый месяц на протяжении недели такие сводные профилактические группы будут патрулировать водоёмы и вести профилактическую работу.

Среди основных задач специалистов, принимающих участие в акции «Безопасный лёд», – выявление мест несанкционированного выезда на лёд автотранспорта, патрулирование водоёмов и участков морского побережья, где сахалинцы традиционно занимаются подлёдным ловом рыбы, а также проведение занятий в образовательных учреждениях, санаториях и других объектах, расположенных у воды. Главам местного самоуправления предлагается определить безопасные места для зимней рыбалки и других общественных нужд и обозначить их ограждениями.

Не меньше семи сантиметров

­ Первый этап акции проходит с 26 ноября по 2 декабря, ­ рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Сахалинской области Геннадий Белослудцев – Актуальность этого мероприятия лишний раз подчёркивают события, произошедшие в воскресенье на озере Буссе. Люди игнорируют очевидное. Они проваливались, переодевались в сухую одежду и снова выходили на лёд. Хочу напомнить, что для безопасного нахождения на водоёме зимой толщина льда должна быть не менее 7­10 см.

В настоящее время в Саха­линской области в акции задействованы свыше 100 человек. В связи с началом ледостава на внутренних водоёмах острова профилактическая работа ведётся во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Такая география активности связана с тем, что на водоёмах начинает формироваться ледовый покров и люди выходят на ещё неокрепший лёд, игнорируя очевидные правила безопасности.