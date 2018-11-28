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В СахГУ открылась модульная школа волонтёров

28 ноября 2018, 12:17 [«Аргументы Недели. Сахалин», Влада Кудрявцева ]

В СахГУ открылась модульная школа волонтёров

Теперь добровольцы Сахалинской области смогут пройти профессиональную подготовку в рамках обучения в школе волонтёров на базе Сахалинского государственного университета. Как сообщает пресс­-служба правительства региона, процесс обучения будет рассчитан на двести ребят, в число которых входят школьники, студенты и учащиеся колледжей.

Проекты мечты

Для того чтобы создание модульной школы волонтёров было возможно, университет участвовал во всероссийском конкурсе, благодаря которому смог выиграть грант. Отбирало перспективные проекты Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

С помощью новой образовательной площадки молодёжь сможет получить как теоретические знания, так и практические умения и навыки. Специально для этого специалисты разработали программу, состоящую из двенадцати модулей, которые направлены практически на все сферы деятельности. Среди них социальная сфера, событийная, экологическая, информационная, патриотическая, спортивная. Пройдя определённое количество модулей, учащиеся получат золотой, серебряный или бронзовый знак отличия.

В ходе обучения волонтёры не только получают новые знания, но и разрабатывают, предлагают и реализуют собственные проекты по одному из направлений. Все достижения участников можно будет увидеть в социальных сетях.

­ Занимаясь волонтёрской деятельностью, ты получаешь взамен позитивные эмоции, общение с интересными людьми, личностный рост, – отметил студент первого курса СахГУ Егор Лим – Я знаю, что эта школа сможет помочь мне развить те качества, которые сейчас не являются моей сильной стороной. Из всех модулей больше всего хотелось бы заняться именно социальным направлением, потому что здесь очень много важных аспектов, в том числе и психологических.

Преподавателями в школе волонтёров выступают эксперты в различных сферах деятельности. При этом это не только жители острова. В процессе обучения происходит и обмен опытом с наставниками из других регионов страны. Девять экспертов специально пригласили для этих целей. Помогают ребятам директор всероссийского общественного проекта «Ступени», тренер волонтёров FIFA в Санкт­-Петербурге Елизавета Колесникова, а также директор Центра по воспитательной и социальной работе Ульяновского педагогического госуниверситета Вячеслав Парфирьев.

­ Очень радует, что в Сахалинской области увеличивается количество неравнодушных молодых граждан, которые поддерживают добровольческое движение. Именно благодаря их деятельности проходят такие события высокого уровня, значимые для Сахалина и Курил, – подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев – К таким событиям относится и всероссийский чемпионат конкурса «Молодые профессионалы», который состоялся в этом году. В ближайшем будущем регион готовится к проведению ещё одних крупных соревнований – I зимних международных игр «Дети Азии». Надеюсь, что с помощью наших активных и сознательных ребят всё пройдет на высоком уровне.

Имена истории

Сейчас волонтёры региона активно участвуют в масштабном проекте «Великие имена России», помогая сахалинцам выбрать имя главного аэропорта, который находится в административном центре. В этом конкурсе в финал вышли три исторические личности: Иван Крузенштерн, Геннадий Невельской и Антон Чехов. Во время открытия модульной школы пример всем сахалинцам показал Антон Зайцев, проголосовав за одного из них.

Специально для голосования в административном корпусе СахГУ установили интерактивную панель для сбора голосов. С помощью панели все желающие смогут сделать свой выбор, а также указать номер мобильного телефона для подтверждения своего голоса. При этом можно обратиться за помощью к студентам, одетым в исторические костюмы.

­ Это пост голосования, куда люди могут обратиться и сделать свой выбор, а мы, в свою очередь, рассказываем им о героях, в костюмы которых одеты, – говорит волонтёр Максим Кузнецов. – К примеру, я – Иван Крузенштерн, известный мореплаватель. Благодаря нашим образам появляется большой интерес со стороны студентов и преподавателей. Все обсуждают друг с другом свой выбор. Многие мыслят по-разному, к примеру, говорят, что Чехова и так много на Сахалине, фамилию Крузенштерна трудно выговорить, поэтому останавливаются на Невельском. Но далеко не все – у каждого своё мнение.

Кстати

Проголосовать и сделать свой выбор по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» можно на сайте http://великиеимена.рф, в социальных сетях или по телефону «горячей линии» 8­800­707­93­17. Заявки принимаются до 30 ноября включительно, а уже 5 декабря будут подведены итоги.

 

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