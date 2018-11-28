Придуман эффективный ответ России на вероятное развертывание ракет США в Европе

Бывший сотрудник Генерального штаба РФ Константин Сивков рассказал, как Москве следует отреагировать на вероятное появление американских ракет на Европейском континенте. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сивков отметил, что эффективным ответом на развертывание ракет США станет развитие мобильности Стратегических ядерных сил России. По словам аналитика, в частности, необходимо внедрить практику постоянного воздушного патрулирования максимальным количеством стратегических бомбардировщиков. Среди других шагов, предложенных Константином Сивковым, разработка маршрутной сети для мобильных ракетных комплексов.

Экс-сотрудник Генштаба отметил, что претворение в жизнь данных мер потребует немалых финансовых затрат. При этом Сивков подчеркнул, что нейтрализация исходящих от Запада угроз является «заведомо недешевым» предприятием, пишет arms-expo.ru.