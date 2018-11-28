Эксперт раскрыл единственный возможный вариант начала войны между РФ и Украиной

Эксперт Юрий Котенок рассказал, при каком условии может вспыхнуть вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Аналитик высказался по данному вопросу в разговоре с представителями отечественных СМИ.

Котенок, ставший собеседником «Царьграда», назвал воскресную провокацию киевских моряков на Азове «безумием» и предсказал, что отношения между двумя государствами будут обостряться. При этом эксперт выразил уверенность в том, что до войны России и Украины дело не дойдет. Единственный вариант, при котором возможно начало боевых действий, - «откровенно наглая, кровавая выходка» киевского руководства, полагает аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что обозреватель Антон Розенвайн обозначил место следующей антироссийской провокации Украины. Эксперт считает, что она может напасть на миротворцев РФ в Приднестровье.