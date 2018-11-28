Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 28 ноября

Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Местами по городу пройдет небольшой снег, на дорогах возможно образование гололедицы, рассказали специалисты метеорологической службы.

Температура в столичном регионе продолжает плавно снижаться. Сегодня днем ожидается от -7 до -9 градусов, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов.

Ветер северного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе еще не ожидается серьезных снегопадов. Специалисты полагают, что снега в Москве прибавится ближе к середине декабря, пишет «КП».