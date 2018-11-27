В Иркутске прошли первые испытания системы гидрохимического мониторинга

В Иркутске с большим успехом прошли первые испытания системы гидрохимического мониторинга озера Байкал.

Так, испытания первого комплекса прошли на реке Ангара, как сообщает Телеинформ.

"Защита уникальной экосистемы озера Байкал – важная государственная задача. Современные технологии помогут нам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации – найти источник загрязнения и предотвратить ЧС. Планово антропогенная нагрузка будет снижаться за счет строительства и усовершенствования очистных сооружений", – рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Также, как пишет ОТР с ссылкой на областное министерство природных ресурсов, в Иркутской области региональное правительство и Минприроды России на год перенесли окончание работ по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Также, как передает НСН, в Иркутской области закрыли более 10 тысяч несанкционированных свалок мусора.