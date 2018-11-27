Родители просят запретить рассказывать детям об интимной близости в школах

Родители обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить детей от «вредной информации, навязываемой чиновниками и НКО в рамках программы борьбы со СПИДом».

«Под предлогом профилактики СПИДа в российских школах проводят уроки, на которых детей втягивают в обсуждение методов контрацепции и защиты от СПИДа, тем самым провоцируя ранний интерес к половой жизни. В результате риск заражения ВИЧ-инфекцией не уменьшается, а увеличивается, что можно проследить на примере западных стран. Просим запретить введение подобных просветительских и „профилактических“ программ в школьное образование, запретить участие соответствующих НКО в конкурсах на получение президентских грантов, а также в других программах государственной поддержки», — говорится в письме.

Психолог Наталья Варская сообщила, что успех таких уроков в школах напрямую зависит от того, насколько грамотно составлена программа и подготовлен педагог. Об этом пишет NEWS.ru.

Также, как передает НСН, сексолог Юлия Варра поддержала инициативу раздачи бесплатной контрацепции, которую предложили во Франции.

«Мое мнение как сексолога однозначно – эта мера очень хорошая, я за то, чтобы презервативы выдавались бесплатно во всем мире. Тогда мы бы были лишены существенной части заболеваний, и людям было бы легче», - отметила она.