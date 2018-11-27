Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Владимир Путин раскритиковал неэффективную систему заказов на научные исследования. Президент провёл в Кремле заседание Совета при Президенте по науке и образованию. Путин сообщил, что экономить на науке никто не намерен.

Но России необходимо прекратить "распылять деньги и пережевывать вчерашние проблемы", чтобы не отставать от тенденций в мировом научном сообществе. "Наука, технологии, образование должны сквозной линией проходить через все наши нацпроекты и программы. Но в концентрированном виде эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного нацпроекта «Наука»", - сообщил Путин.

Президент напомнил, что на его реализацию в ближайшие шесть лет будет дополнительно направлено более 300 миллиардов рублей, а всего из всех источников – 635 миллиардов рублей. "Принципиально важно, как мы распорядимся этими ресурсами", - подчеркнул Путин. Он отметил, что нужно "сделать так, чтобы огромные средства принесли отдачу для государства и общества, для развития самой науки...".

Путин повторил, "что нужно оказывать содействие сильным коллективам, учёным и инженерам, которые ведут прорывные, перспективные исследования". "Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки, на его основе уже запущены серьёзные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты", - сказал глава государства.

Сейчас же, по словам Путина, "при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среды". "Большая часть средств на науку по‑прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания. По сути опять финансируются учреждения, точнее ... их административные издержки", - сказал президент. По словам Путина, "получается, что государство дает деньги, а задачи, связанные с обеспечение государственных нужд, часто очень перспективные задачи, принципиального характера, не формулируются".

Путин объяснил задачу: "Нам нужно финансировать не вот эти административные издержки, а живые исследования".