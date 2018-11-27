Телеведущий Брилев не скрывает наличие у него британского паспорта

Ведущий телеканала "Россия 1" Сергей Брилев заявил, что никогда не скрывал наличие у него второго гражданства - гражданства Великобритании. Тележурналист подчеркнул, что о наличии у него "сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известно" его работодателям.

ФБК заявил, что телеведущий Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании

Брилев напомнил: "Сотрудник ФГУП - не госслужащий". О наличии британского гражданства Брилев, как законопослушный человек, сообщил ФМС.

"Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС.

"То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - пишет телеведущий в Facebook. По словам Брилева, собственность в Лондоне приобретена его семьей "на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам".

У супруги журналиста Ирины британского гражданства нет.