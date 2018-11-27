Суд в Крыму арестовал офицера ВСУ Сергея Попова, задержанного на корабле

В Крыму арестован офицер Вооруженных сил Украины Сергей Попов, задержанный российскими пограничниками в составе экипажа трех украинских кораблей при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе.

Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского силовика на два месяца до 25 января 2019 года.

Как объявил судья, офицер ВСУ Сергей Попов обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным пересечением госграницы. За это преступление в предусмотрено наказание и лишение свободы сроком до шести лет.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января.

Адвокат Попова заявила, что ее подзащитный свою вину не признает, - сообщает РИА Новости.

Попов в зале суда сообщил, что в Крыму у него проживают друзья и родственники, он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год.

Суд в Симферополе во вторник, 27 ноября, избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Семеро украинских моряков Владимир Варимез, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Владислав Костышин уже арестованы на два месяца.