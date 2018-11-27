Медведев сообщил о порядке обеспечения лекарствами для лечения нозологий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поставление о порядке обеспечения пациентов лекарствами для лечения 12 редких и тяжелых заболеваний (нозологий). 26 ноября председатель правительства провел совещание с вице-премьерами.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова отметила, что подписанное Дмитрием Медведевым постановление необходимо для своевременной организации закупок и проведения торгов для своевременного обеспечения граждан этими лекарствами с 1 января 2019 года.

"Со следующего года мы расширяем федеральную программу по так называемым нозологиям, редким и достаточно тяжелым видам заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. Мы обеспечиваем таких пациентов лекарствами за счет федерального бюджета. Раньше это касалось 7 заболеваний, теперь будем финансировать закупку лекарств для лечения в общей сложности 12 таких нозологий", - опубликована на странице Медведева в Facebook.

Татьяна Голикова уточнила, что федеральный бюджет обеспечивает 181,1 тысяч граждан, которые страдают семи видами нозологий, - сообщает ТАСС. По данным Голиковой, среди высокозатратных нозологий есть и орфанные заболевания, но большинство из них до 2019 года было отнесено на компетенцию российских субъектов. "С 1 января наиболее дорогие из них будут перенесены... на федеральный бюджет. Будет дополнительно обеспечиваться 2,1 тысяч граждан, страдающих этими заболеваниями", - подчеркнула она.

По информации Голиковой, на финансовое обеспечение новых статей расходов по лекарственному обеспечению в федеральном бюджете РФ заложено по 10 млрд рублей ежегодно в период 2019-2021 годов.