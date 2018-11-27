ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля

Федеральная служба охраны президента проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники 30 ноября. В ФСО первый этап учений в Кремле назвали успешным

В этот день вход в Кремль для посетителей будет закрыт: "Отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - пояснили в ФСО.

Кроме того, отмечается, что предстоящие учения будут проводиться в тесном взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.