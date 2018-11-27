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ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля

27 ноября 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
pixabay.com

Федеральная служба охраны президента проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники 30 ноября. 

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В ФСО первый этап учений в Кремле назвали успешным

В этот день вход в Кремль для посетителей будет закрыт: "Отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - пояснили в ФСО.

Кроме того, отмечается, что предстоящие учения будут проводиться в тесном взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.

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