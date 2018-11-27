В СБУ объявили об уголовном деле против ФСБ

Воскресная провокация стала поводом для возбуждения уголовного дела по целому комплексу статей на Украине. Фигурантами стало руководство пограничной службы ФСБ РФ и командиры кораблей, осуществлявших задержание военно-морских украинских злоумышленников. Украинские спецслужбы заявили, что расследование ведут следователи СБУ и военные прокуроры Южного региона Украины. Якобы они уже оповестили руководство пограничного ведомства крымского ФСБ о подозрении.

Россиян обвиняют в нарушении части второй статьи 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», части второй статьи 15 «Покушение на преступление», пункта первой части второй статьи 115 «Умышленное убийство» уголовного кодекса Украины.

На место совершения украинские следователи не выезжали. Судя по всему, расследование ведут по интернету.

Текст заявления украинских спецслужб запросто может стать поводом для интереса уже Федеральной службы безопасности РФ. Коллеги из СБУ опубликовали персональные данные, звания и должности офицеров ФСБ. Все это является государственной тайной. Если украинские спецслужбы располагают этой информацией, значит каким-то образом они ее получили.