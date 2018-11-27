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Суд арестовал четверых задержанных украинских моряков
27 ноября 2018, 18:01 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Теперь они будут направлены в следственный изолятор. Киевский районный суд Симферополя арестовал членов экипажей украинских военных судов.
Сегодня в Крыму началось судебное производство по делу о воскресной провокации, в результате которой корабельная группа ВМСУ вторглась на территорию РФ, где была задержана. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы. Это нарушение части третьей статьи 322 УК РФ.
Судебные заседания проводятся сразу в трех залах. Пока в Киевский суд крымской столицы доставлены 12 задержанных. Это рядовые моряки и младший командный состав. Суд над офицерами назначен на 28 ноября. Защитниками подсудимых стали адвокаты Джемиль Темишев и Айдер Азаматов.
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