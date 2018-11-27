Суд арестовал четверых задержанных украинских моряков

Теперь они будут направлены в следственный изолятор. Киевский районный суд Симферополя арестовал членов экипажей украинских военных судов.

Сегодня в Крыму началось судебное производство по делу о воскресной провокации, в результате которой корабельная группа ВМСУ вторглась на территорию РФ, где была задержана. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы. Это нарушение части третьей статьи 322 УК РФ.

Судебные заседания проводятся сразу в трех залах. Пока в Киевский суд крымской столицы доставлены 12 задержанных. Это рядовые моряки и младший командный состав. Суд над офицерами назначен на 28 ноября. Защитниками подсудимых стали адвокаты Джемиль Темишев и Айдер Азаматов.