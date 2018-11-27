В России снова сажают за стихи ?

Последние дни небывалый ажиотаж в российских и зарубежных СМИ поднялся вокруг рэпера из Улан-Удэ Дмитрия Кузнецова, более известного под псевдонимом Хаски. Бум начался после того, как запланированный концерт артиста в Краснодаре был отменен по решению прокуратуры, которая обвиняла его в пропаганде «нацизма, полового разврата и оскорблении чувств верующих».

Однако рэпер в знак протеста выступил прямо на улице, забравшись на крышу автомобиля. «Я буду петь свою музыку, самую честную музыку», - читал Хаски, и вслед за ним скандировала молодежь. Это единение продолжалось недолго – полицейские стащили музыканта с крыши автомобиля и затолкали в свою машину под свист толпы. Провожая полицейский кортеж, дружный хор молодых разгоряченных голосов грянул: «Славься, Отечество наше свободное.. Славься, страна! Мы гордимся тобой!».

Краснодарский суд составил три административных протокола на артиста и назначил ему 12 суток ареста за хулиганство. С этого момента фотографии задержанного Хаски в оранжевом худи - как будто нарочно одетого в цвет формы американских заключенных, облетело СМИ. За Хаски вступились его коллеги - рэперы Noize MC, Баста, Оксимирон, и даже известные деятели культуры – Захар Прилепин, Леонид Парфенов. Эстафету дружно подхватили западные масс- медиа, где пользуются большим спросом истории про насилие властей над свободолюбивыми российскими музыкантами. В итоге, вчера адвокат артиста объявил, что суд прекратил исполнение наказания и ограничился теми тремя сутками, которые Хаски уже провел под арестом.

Рэпера выпустили.

По этому поводу рэпер Баста написал в своем инстаграме: «Хаски выпустили. В связи с этим хочется сказать следующее — жаль, что для того, чтобы поднимать такие вопросы и быть услышанными, нужно объединяться и выступать всем вместе. Жаль, что для решения подобных инцидентов требуется вмешательство из Москвы — по-прежнему ничего не решается и не обсуждается локально, на месте событий. Спасибо всем, кто не остался равнодушным в сложившихся обстоятельствах и открыто выразил свою точку зрения. Мы искренне надеемся, что подобные ситуации повторяться не будут».

Несмотря на относительно мирное урегулирование конфликта, намеченный план тура артиста был сорван. Сегодня организаторы объявили, что концерт музыканта в Нижнем Новгороде не состоится, хотя выступление не отменено. «Просим понять и ждать все новости насчет возврата билетов… Нижний Новгород, на данный момент мы делаем все возможное, чтобы концерт состоялся в ближайшее время», - сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов концерта.

Безусловно, вся эта история положительно сказалась как на имидже исполнителя, так и на его популярности. Если зимой 2017 о Хаски как о новой восходящей звезде на музыкальном небосводе писала, пожалуй, только Meduza, то сегодня широкая интеллигенция пытается «вычитать смыслы» из хлестких текстов рэпера – выходца с журфака МГУ.

«Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым — я хочу быть автоматом, стреляющим в лица», - заявляет свое философское кредо музыкант. Не секрет, что эстетика рэперского андеграунда не близка широким слоям взрослого населения, многие родители выросшего «непоротого поколения» противятся походам своих чад на концерты подобных исполнителей. Однако причем тут власть? Должна ли она выносить приговор деятелям искусства?

В социальных сетях также появляются мнения, что российские музыканты, заметив тенденцию, используют народную любовь к «запрещенке» и привлекают к себе внимание всеми возможными способами.

Возможно, в этой ситуации нет однозначного варианта ответа: никто не отменял возможностей пиара, возложившего венцы мучениц на Pussy Riot и других известных деятелей искусства. Другой вопрос, что тут возникает проблема трансцендентности русской свободы слова: она вроде бы есть, но, похоже, на личном опыте нам ее пока не познать.